هتبدأ 15 يونيو .. رسميًا اعتمدا جدول امتحانات مدارس المتفوقين وفقًا للنظام الجديد 2025

قد أوضح وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف العديد من القرارات الهامة التي قام بالإعلان عنها في الفترة الأخيرة حول جدول امتحانات مدار المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأشار على أن الامتحانات سوف تستمر لمدة شهر تقريبا، بأيام متفاوتة، وأوضح أيضا بان كل من النظامين الجديد والقديم ومدار المكفوفين والمدارس المتفوقين والعلمي والأدبي والفني سوف يكون في وقت واحد بداخل جمهورية مصر العربية.

جدول امتحانات مدارس المتفوقين

قد أوضح وزير التعليم عن جدول امتحانات مدارس المتفوقين بالشكل المعتمد والنهائي لكافة طلاب الثانوية العامة، وعلى أن يشمل الأتي وهو:

الأحد الموافق 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية معًا.

الخميس الموافق 19 يونيو: اختبار الاستعداد لقبول الجامعات في اللغة العربية فقط، مع مقياس مفاهيم اللغة العربية.

الأحد الموافق 22 يونيو: اختبار استعداد قبول الجامعات في اللغة الانجليزية.

الثلاثاء الموافق 24 يونيو: مقاييس المفاهيم في مادة الكيمياء.

الخميس الموافق 26 من يونيو: مقاييس المفاهيم في مادة اللغة الانجليزية.

الأحد الموافق 29 يونيو: اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات للغة الأجنبية الثانية مع مقاييس المفاهيم للغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 1 يوليو: مقاييس المفاهيم في مادة الفيزياء.

الخميس 3 يوليو: اختبار الاستعداد لقبول الجامعات في مادتي الكيمياء والفيزياء.

الأحد الموافق 6 يوليو: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا بالإضافة إلى مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية.

الثلاثاء الموافق 8 يوليو: اختبار استعداد القبول بالجامعات في مادتي الأحياء والجيولوجيا، ومادة الرياضيات.

الخميس الموافق 10 يوليو: مقاييس المفاهيم الأحياء مع مقاييس مفاهيم الرياضيات البحتة.

مواعيد الامتحانات في مصر

أشار وزير التربية والتعليم المصري، بان مواعيد جميع الامتحانات سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لكافة المراحل التعليمة المختلفة، بالإضافة إلى كافة التخصصات، وعلى أن يتراوح موعد الامتحان بين الساعتين والثلاثة ساعات، وهذا الأمر يعود إلى الامتحان الخاص بالطلاب، وأشارت الوزارة بان الجدول تم اعتماده بشكل رسمي بداخل كافة الإدارات التعليمية المصرية.