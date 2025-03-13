العد التنازلي على موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 2025 “والله لسه بدري يا شهر الصيام”

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول موعد إجازة عيد الفطر المبارك، فقد أوضحت الجهات المختصة، بان مواعيد إجازة عيد الفطر قد تختلف بين قطاعي الخاص والحكومي، وأيضا تختلف للطلاب والطالبات في المدارس، وهذا الأمر قد حددته الجهات المختصة عند تحديد موعد الإجازة الخاصة بـ عيد الفطر والتي قد تشمل لمدة لا تقل عن 4 أيام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

قد أوضحت الجهات المختصة بان موعد إجازة عيد الفطر المبارك، قد يختلف بين القطاعي الخاص والحكومي، وعلى أن يستمر الخاص في العمل حتى قبل الوقفة بيوم واحد فقط، وعلى أن تبدأ الإجازة الخاصة بهم منذ اليوم 28 والعشرون من شهر رمضان الكريم، وعلى أن يبدأ القطاع الحكومي في الإجازة منذ يوم 30 من شهر رمضان المبارك وعلى أن تستمر حتى يوم الأربعاء والموافق 2 من ابريل، ويتم العودة إلى العمل في يوم الخميس الموافق 3 من ابريل.

وعلى أن تختلف هذه المواعيد للمدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وعلى أن تبدأ إجازة الطلاب الرسمية في تمام اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك، وعلى أن تكون إجازة رسمية، لكافة المراحل التعليمية المختلفة، وهذا الأمر من اجل أن يتم الاستعداد إلى الامتحانات النهاية للعام الدراسي، بعد إجازة العيد بشكل مباشر.

كم يوم إجازة عيد الفطر المبارك؟

كم يوم إجازة عيد الفطر المبارك؟ يتساءل العديد من المواطنين عن كم يوم الإجازة الرسمية المعتمدة في الجهات المختصة المصرية، فقد أوضحت الجهات المختصة بان الإجازة سوف تبدأ منذ يوم الأحد والموافق 30 من شهر مارس، وعلى أن تستمر حتى يوم الأربعاء والموافق 2 من ابريل، وعلى أن يتم العودة إلى العمل في يوم الخميس الموافق 3 من ابريل.