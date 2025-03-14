25.000.000 دينار للموظفين والمتقاعدين سلفة عبر مصرف الرافدين بالتقسيط لمدة 5 سنوات بالشروط المطلوبة

لقد وفر مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين سلفة تصل إلى 25.000.000 دينار عراقي بشروط وضوابط محددة لا بد من توفير جميع الالتزامات المطلوبة للموافقة على طلب الحصول على سلفة مصرف الرافدين لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح الشروط المطلوبة مع أهم المزايا والخصائص التمويلية المتوفرة للموظفين والمتقاعدين عند طلب سلفة مصرف الرافدين في تلك الفترة داخل نطاق العراق.

للموظفين والمتقاعدين سلفة مصرف الرافدين

هناك العديد من المزايا التي يقدمها مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين عند طلب سلفة مصرف الرافدين لذلك سوف نوضح لكم المزايا التمويلية المتوفرة لهم عند طلب تلك السلفة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الراهن كما يلي بالتفصيل الحالي:

مصرف الرافدين أتاح سلفة للموظفين والمتقاعدين حتى 25 مليون دينار عراقي.

سلفة بالتقسيط الشهري لمدة تصل إلى 60 شهر.

سلفة مصرف الرافدين بنسبة فائدة تبلغ 5% فقط لا غير.

السلفة عبر مصرف الرافدين يمكن الحصول عليها عن طريق بطاقة الماستر كارد كمثل شرط للموافقة على السلفة.

تتميز سلفة مصرف الرافدين بأنها لا تطلب كفيل سواء كان المتقدم موظف أو مقيم.

شروط طلب سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين