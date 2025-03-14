متاح الآن لينك تفعيل حسابي في منصة عدل 3 الجديدة وإستخراج الاستمارة والملف 2025

منصة عدل الجديدة 3 من أهم المنصات التي تم إطلاقها لجميع المسجلين أو المكتتبين في سكنات عدل 3 حيث لا بد من الدخول على المنصة من أجل تحديث البيانات المطلوبة وتسجيل كافة الإجراءات اللازمة من أجل تأكيد استمرار في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر لذلك سوف نوضح لكم طريقة تفعيل حسابك الشخصي في منصة سكنات عدل 3 الجزائر كما يمكن سحب الاستمارة والملف من خلال المنصة.
لينك تفعيل حسابي في منصة عدل 3 الجديدة
منصة عدل 3 الجديدة وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من أجل توفير لهم سكن مناسب في دولة الجزائر لذلك سوف نوضح لكم طريقة تفعيل حسابك الشخصي في منصة عدل 3 الجزائر من أجل ضمان استمرار متابعة الحصول على برنامج سكنات عدل 3 الجزائر كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:
- يجب الدخول في البداية إلى منصة عدل 3 الجديدة.
- بعد ذلك عليك القيام بالضغط على تفعيل الحساب من الخدمات الإلكترونية المتاحة بالمنصة.
- بعد ذلك فتح نموذج الطلب وسجل البيانات المطلوبة للحصول على تفعيل حسابك بالمنصة.
- ثم بعد ذلك الضغط على تفعيل مع كتابة كلمة المرور.
- قم بعد ذلك بإعادة تسجيل الدخول للتأكد من صحة البيانات اللازمة.
- كتابة رقم التسجيل المطلوبة ثم بعد ذلك كلمة المرور.
- سجل البيانات المطلوبة ثم الضغط على تحديث تفعيل حسابك.
- سوف نقوم بتوضيح شروط الحصول على سكنات عدل 3 الجزائر بعد تفعيل حسابي في منصة عدل 3 الجديدة داخل نطاق الجزائر.
ما هي شروط الحصول على سكنات عدل 3 الجزائر
هناك مجموعة من الشروط والضمانات المطلوبة الحصول على سكنات عدل 3 الجزائر حيث تم توفير تفعيل حسابي في منصة عدل 3 الجديدة في الدولة ولكن للحصول على برنامج سكنات عدل 3 الجزائر يكون بشروط وضوابط محددة لابد من توفير جميع الالتزامات كالآتي:
- يجب الإقامة في الجزائر وعدم السفر خارج البلاد.
- توفير أثبات الجنسية الجزائرية للحصول على سكنات عدل 3 الجزائر.
برنامج سكنات عدل 3 الجزائر يطلب أن يكون متزوج ويمتلك أطفال.
- كما يجب توفير العمر المناسب للتقديم حيث يجب أن لا يقل العمر عن 21 عام.
- كذلك يشترط أن لا يمتلكوا المتقدمين عقار أو سكن غالي الثمن.
- يفضل توفير جميع الالتزامات المطلوبة ورفع المستندات والأوراق اللازمة للموافقة على طلب برنامج سكنات عدل 3 الجزائر.
- توفير دخل شهري لا يتجاوز مبلغ 108،000 دينار في الجزائر.