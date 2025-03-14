مفاجئة بنكك وفوري لجميع العملاء السودانيين الكرام

في إطار التطورات المستمرة داخل القطاع المصري، فأصبح بإمكان كافة العملاء داخل بنك الخرطوم وبنك فيصل الإسلامي، إمكانية إرسال أو تحويل الأموال عبر تطبيق بنكك وفوري، فيما لا تحتاج هذه الخدمة إلى زيارة الفرع أو الذهاب إلى أي مكان، وتكون وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

تحويل الأموال من بنكك إلى فوري

قم بإتباع مجموعة من الخطوات الهامة التي تؤهلك لتحويل الأموال من بنكك إلى فوري، وفقًا لما يأتي:-

في البداية عليك فتح تطبيق “بنكك”.

ثم يتم اختيار صفحة “دفع الفواتير”.

فيما ستتمكن من تحديد “خدمات أخرى”.

بحيث يتم النقر على خدمة “تحويل الأموال لبنك أخر”.

قم بكتابة رقم الـBBAN في الخانة المخصصة لذلك.

تحديد المبلغ التي ترغب في تحويله إلى البنك الأخر.

مراجعة كافة التفاصيل والتأكد من أنها صحيحة.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال”.

بحيث يصل إليك إشعار بتحويل قيمة المبلغ إلى البنك الأخر.

تحويل أموال من فوري إلى بنكك

ويمكنك القيام بتحويل الأموال من فوري إلى بنكك كذلك، بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بفتح تطبيق فوري.

اختيار صفحة التحويلات.

اختيار بنك أخر.

عليك إدخال رقم الـBBAN المكون من 14 رقمًا.

إدخال قيمة المبلغ في الخانة المخصصة لذلك.

مراجعة نهائية لجميع المعلومات التي قمت بإدخالها.

الضغط بعدها على أيقونة “إرسال”.

بحيث تضمن عملية تحويل الأموال بنجاح.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات لكي تتأهل من أجل فتح حساب بنك الخرطوم، وفقًا لما يأتي:-