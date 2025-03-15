صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق.. جدول الموازنة الجديدة 2025

أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان عن جدول توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين شهر شباط الماضي، مؤكدة أنه وفقًا للجدول الزمني فستبدأ عملية توزيع الرواتب من غدًا الخميس على بعض موظفي القطاعات العاملة في الإقليم، مضيفة أن عملية الصرف التي تبدأ من غد الخميس تشمل موظفي القطاع المدني، ناهيك عن استمرار عملية التوزيع بشكل تدريجي لتشمل كافة الفئات المستحقة في مختلف القطاعات والدوائر العاملة في الإقليم.

توزيع رواتب الموظفين في كوردستان

وأكدت وزارة المالية، أن عمليات توزيع رواتب موظفي الإقليم تنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 من شهر مارس 2025، فيما أن ذلك يشمل توزيع كافة المستحقات المالية الخاصة بالمشمولين أجمع، مضيفة أن الوزارة تعمل على ضمان إيصال الرواتب بالمواعيد الرسمية والمحددة، وفقًا للإمكانيات المالية المتوفرة والمتاحة داخل الإقليم، موضحة بأن الرواتب مأمنة بالكامل لجميع الموظفين وكذلك المتقاعدين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

صرف رواتب موظفي كوردستان

وجاء الإعلان عن جدول توزيع الرواتب الخاصة بالمستفيدين في في ظل التحديات الاقتصادية التي تؤثر على مواعيد الصرف الرسمية، فيما أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تأمين مواردها المالية المعنية لضمان دفع الرواتب في المواعيد الرسمية والمحددة، حتى قرار الصرف غدًا جاء تزامنًا مع الجلسة الاعتيادية التي عقدت اليوم من قبل مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وذلك برئاسة مرور بارزاني، وبحضور رئيس الوزراء قوباد طالباني وعددًا من القيادات الأخرى داخل إقليم كوردستان، مؤكدًا بأنه تم تحويل مبلغ قيمته 958 مليار دينار كراتب لشهر فبراير الماضي.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، وفقًا لما يأتي:-