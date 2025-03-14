سار في العراق.. بدء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل حلولو عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة المالية النيابية في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مارس 2025 عن البدء في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن الشهر الجاري، من أجل أن يتمكن كافة المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم قبل دخول عيد الفطر المبارك، فيما أكد عضو اللجنة، جمال كوجر، أن الوزارة أكدت على أن الرواتب مؤمنة بشكل كامل، فيما يُتيح فرصة كبيرة لصرفها قبل الموعد الرسمي.

تبكير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن عمليات صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ستكون قبل موعدها المحدد لضمان حصول المستحقين عليها دون تأخير، مشيرًا إلى أن عُطلة العيد تبدأ مع نهاية الشهر المنصرم وتستمر إلى بداية الشهر القادم، وهو ما يستوجب تقديم موعد الصرف من أجل تفادي العُطلة التي سيمر بها المواطنين، وهو ما يؤدي إلى تعطل المواطنين عن استلام رواتبهم في الوقت المحدد.

انتظار رواتب الموظفين والمتقاعدون قُبيل عيد الفطر المبارك

وشدد جاكر، على ضرورة أن تشمل عملية الصرف المبكر جميع المتقاعدين والعمال وكافة المستفدين من اللرعاية الاجتماعية، نظير إيقاف استقطاع السلف عن الشهر الجاري، من أجل يؤدي ذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين على مدار الفترة الجارية التي يزداد فيها الكاهل المادي على المواطنين، وعليه فإن الموظفون والمتقاعدون في حالة تأهب كبيرة لطلب اللجنة واستجابة وزارة المالية لها، وسط أمال كبيرة حول هذه الخطوة التي تُخفف الأعباء المعيشية قبل عيد الفطر المبارك.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق، فجاءت كما يأتي:-