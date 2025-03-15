تجربة مليئة بالإثارة.. خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي على أجهزة الأندرويد والآيفون

لعبة “جراند ثفت أوتو فايس سيتي” هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التي حققت شهرة واسعة بين اللاعبين في جميع أنحاء العالم ومع إصدارها الجديد، GTA: Vice City 10، يعود الحماس من جديد لعشاق هذه السلسلة وفي هذا المقال، سنستعرض لك كيفية تحميل اللعبة بشكل سهل وآمن، دون الحاجة لمواجهة إعلانات مزعجة أو تحميل تطبيقات من مصادر غير موثوقة وسنقدم لك خطوات تثبيت GTA: Vice City 10 على أجهزة الأندرويد والآيفون، لنساعدك في الانغماس في تجربة لعب رائعة ومليئة بالإثارة

اعداد جراند ثفت أوتو: فايس سيتي (GTA: Vice City 10) للموبايل

عشاق لعبة “جراند ثفت أوتو: فايس سيتي”، فسيسعدك معرفة أنه يمكنك الآن تحميل النسخة الجديدة، GTA: Vice City 10، بسهولة على هاتفك المحمول تم إطلاق هذا التحديث الجديد مؤخرًا، لذا إليك الخطوات اللازمة للحصول عليه:

تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت يجب أن يكون لديك اتصال مستقر بالشبكة.

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، افتح متجر جوجل بلاي. أما إذا كنت تستخدم آيفون، فاتجه إلى آبل ستور.

اكتب “GTA: Vice City 10” في خانة البحث.

ستظهر لك اللعبة ضمن النتائج. إذا كنت قد قمت بتحميلها مسبقًا، يمكنك تنزيل التحديث الجديد مجانًا أما إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك، فسيتعين عليك دفع رسوم التحميل.

اتبع التعليمات لتأكيد عملية الدفع، ثم ستبدأ عملية تثبيت اللعبة.

بعد تثبيت اللعبة، قم بفتحها وابدأ بربطها بحسابك على موقع روكستار للحصول على آخر المستجدات.

الآن يمكنك الانطلاق في مغامرات جديدة، جمع الأسلحة، وإنهاء المهام

متطلبات اعداد GTA: Vice City 10 على أندرويد

قبل تحميل اللعبة، تأكد من أن هاتفك يفي بالمتطلبات التالية: