فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني من داخل وخارج السودان.. خطـوات سهلة للعملاء

مع تزايد اهتمام المواطنين السودانيين بمعرفة كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفروع، أعلن البنك مؤخرا عن إتاحة خدمة إنشاء الحسابات البنكية مجددا، بعد توقف دام عدة أشهر، ويواصل بنك الخرطوم والذي يعد أحد أبرز المؤسسات المصرفية في السودان تقديم مزايا متعددة لعملائه، مما يسهل عليهم إجراءات فتح الحسابات الجديدة بكل سهولة ويسر، من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل.

فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكنك تحديث بياناتك الشخصية في بنك الخرطوم، يمكنك الاستفادة من الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للبنك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا انتقل إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. ثم اختر الخدمات الإلكترونية واضغط على خيار تعديل البيانات الشخصية. قم بتحديث البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني. مع إدخال رقم الحساب أو الرقم الوطني للتحقق من الهوية. في بعض الحالات قد يطلب منك رفع إثبات إقامة جديد عند تعديل العنوان، أو إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقمك الجديد عند تحديث رقم الهاتف. بعد التأكد من صحة البيانات وإرفاق المستندات اللازمة، اضغط على إرسال الطلب، ستتلقى إشعارا من البنك بمجرد مراجعة التعديلات والموافقة عليها.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

لإنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت يجب أولا تحميل أحدث إصدار من تطبيق بنكك المتاح لأنظمة أندرويد وiOS، وبعد تثبيت التطبيق اتبع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل: