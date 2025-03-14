“شوف اسمك فيهم” استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة رمضان 2025 بالشروط والمتطلبات

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية على إطلاق رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025، حيث تعتبر واحدة من أهم المنح التي وفرتها الحكومة المصرية فور انتشار جائحة كورونا لدعم المواطنين العاملين في القطاعات غير الرسمية والذين تضرروا بسبب ما حدث في البلاد، خاصة وأنهم لا يمتلكون دخلًا شهريا ثابتا من وظيفة ثابتة، وجدير بالذكر أنها سيتم صرفها على ست دفعات لتلبية احتياجات المواطنين الضرورية وتخفيف العبء عنهم، لذلك فقد تم الإعلان عن الضوابط والشروط حتى يتم التسجيل في هذه المنحة بنجاح.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أطلقت الحكومة المصرية رابطا رسميا يمكن من خلاله الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، والتي يتم صرفها في بداية شهر رمضان المبارك، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

تحديد خيار منحة العمالة غير المنتظمة.

الضغط بعد ذلك على الاستعلام عن المنحة.

إضافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة في الحقول المخصصة.

الضغط في النهاية على خيار الاستعلام حتى يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في العمالة غير المنتظمة بشكل ناجح حتى يتمكن المواطن من الاستفادة بشكل أفضل من هذه المنحة، وهذه الشروط هي كالتالي: