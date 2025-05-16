“اضبطها الآن”.. تردد قناة ماجد للأطفال 2025 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة ماجد للأطفال من أشهر القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب مختلف الفئات العمرية من الأطفال، حيث أطلقت القناة عام 2015 ضمن شبكة قنوات أبوظبي الإعلامية، مستلهمة فكرتها من المجلة الورقية الشهيرة “ماجد” التي طالما ارتبط بها جيل كامل من الأطفال في العالم العربي وما زالت حتى الآن تلهم الصغار ببرامجها وشخصياتها المميزة.

تردد قناة ماجد للأطفال 2025

مع بداية العام الجديد 2025 أعلنت إدارة قناة ماجد عن تحديث تردداتها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، بهدف تقديم تجربة مشاهدة أفضل بجودة صورة وصوت عالية تناسب تطلعات الأطفال والعائلات في الوطن العربي، وتوفر القناة باقة من البرامج التعليمية والرسوم المتحركة التي تجمع بين المرح والفائدة، وتُسهم في تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والتعلم بطريقة مبتكرة.

تردد قناة ماجد 2025 على نايل سات

يمكن الآن ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد لقناة ماجد عبر قمر النايل سات عبر البيانات التالية:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

الجودة: HD.

تردد قناة ماجد 2025 على عرب سات

ولمتابعة القناة على قمر عرب سات، يمكن ضبط الرسيفر على:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

أهم برامج قناة ماجد للأطفال

تقدم قناة ماجد مكتبة مميزة من البرامج والعروض الكرتونية التي تمزج بين التعليم والترفيه، أبرزها:

“أبطال الغد”: برنامج يشجع الأطفال على العمل الجماعي والتعاون.

“فريق ماجد”: مغامرات مسلية تعلم الصغار طرق التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

“النمر الوردي”: سلسلة مشهورة تمزج الكوميديا بالمعلومات بطريقة مرحة.

برامج تعليمية: لتنمية قدرات الأطفال في القراءة، الحساب، والكتابة بطريقة ممتعة.

خطوات ضبط تردد قناة ماجد

لمن يرغب في استقبال القناة، يمكن ضبط التردد بسهولة باتباع الخطوات التالية: