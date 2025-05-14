عبر موقع الادارة العامة.. رابط استخراج رقم جلوسك الصف التاسع اليمن 2025

يمثل رابط استخراج رقم جلوسك الصف التاسع 2025 اليمن أهمية كبيرة خلال الآونة الأخيرة، ونتيجة لذلك قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن باتاحة عدة روابط رسمية معتمدة يمكن للطلاب من خلالها الحصول على أرقام جلوس هم بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

رابط استخراج رقم جلوسك الصف التاسع 2025 اليمن

في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية قامت الوزارة باتاحة رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يمكن لطلاب الصف التاسع من خلاله الحصول على أرقام جلوسهم، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. الانتقال مباشرةً إلى القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع. الضغط على أيقونة قسم أرقام الجلوس. يتم بعد ذلك تحديد الصف الذي يدرس فيه الطالب (الصف التاسع). يتم تحديد العام الدراسي الجاري 2024-2025. بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب بالكامل. وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة البحث، ومن ثم الانتظار لحين عرض تفاصيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس

من الطرق الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن رقم جلوس الطالب في الصف التاسع في اليمن الاستعلام عنه من خلال الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للاختبارات، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “أرقام الجلوس” من بين الخيارات المعروضة. يتم تحديد الصف التاسع. بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب بالكامل. النقر بعد ذلك على أيقونة “بحث” ومن ثم سيتم عرض رقم جلوس الطالب على الفور.

نصائح عند استخراج رقم الجلوس لطلاب الصف التاسع

قبل الشروع في استخراج رقم جلوس الطالب في الصف التاسع ينبغي الانتباه إلى الأمور التالية: