بعد إيداع الدفعه 90.. ما هي أسباب عدم أهلية حساب المواطن 1446هـ

يتابع عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري صدور نتائج الأهلية في حساب المواطن، حيث يُعتبر البرنامج واحدًا من أهم برامج الدعم الحكومي التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتُمكّن نتائج الأهلية المستفيدين من معرفة مدى استحقاقهم للدعم في الدفعة الجديدة، بناءً على البيانات والمعلومات المُحدّثة في حساباتهم، ولهذا نستعرض لكم في هذا التقرير كافة الخطوات الرسمية للاستعلام إلكترونيًا، إلى جانب أسباب عدم أهلية المستفيدين في البرنامج.

أسباب عدم أهلية حساب المواطن

يوجد العديد من الأسباب التي قد تحول دون حصول المتقدم على دعم حساب المواطن، وجاء هذه الأسباب على النحو التالي:

أن يكون الدخل الخاص بالأسرة يتعدى الحد المانع للحصول على دعم حساب المواطن.

عدم قيام المتقدم بتحديث البيانات الخاصة به على المنصة في حال حدوث أي تغيير فيها.

أن يكون هناك اختلاف بين البيانات المسجلة في البرنامج وتلك الموجودة في الجهات الحكومية.

عدم تحقق معايير الأهلية الأساسية لدى المتقدم مثل عدد أفراد الأسرة.

عدم إقامة المتقدم بصفة دائمة في المملكة.

في حال وجود أي بيانات بنكية غير صحيحة.

عند استخدام حساب بنكي غير مفعل.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج عن طريق اتباع التعليمات التالية: