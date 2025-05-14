متى ينزل دعمك؟ .. موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025 في السعودية وخطوات الاستعلام من منصة سكني بسهولة من هاتفك

يتساءل عدد كبير من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف دفعة مايو 2025 خاصة مع اقتراب موعد الإيداع الشهري، حيث يستهدف هذا البرنامج الحكومي فئات محددة من المجتمع السعودي ممن لا يمتلكون مسكنًا مناسبًا، وذلك من خلال توفير دعم مالي أو وحدات سكنية جاهزة أو قيد الإنشاء، ومن الجدير بالذكر أن هناك شريحة من المستفيدين ما زالت تنتظر الانتهاء من تنفيذ وتسليم وحداتهم السكنية ضمن المشاريع المدعومة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبما أن الدعم يُصرف بشكل شهري منتظم فقد بدأ الكثيرون في ترقب موعد نزوله لهذا الشهر، ولهذا السبب نوضح لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل الرسمية المتعلقة بموعد صرف دعم سكني لشهر مايو 2025، حسب ما أعلنته الجهات المختصة.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2025

ينتظر آلاف المستفيدين من برنامج الدعم السكني في السعودية موعد صرف دفعة مايو 2025، وهو البرنامج الحكومي المخصص لمساندة الأسر السعودية المستحقة لتملك السكن الملائم، وبحسب الآلية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن صرف الدعم السكني يتم بصفة ثابتة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مع مراعاة تقديم أو تأخير الصرف في حال تزامنه مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، وبما أن تاريخ 24 مايو 2025 يصادف يوم السبت فقد تقرر رسميًا تأجيل صرف دعم هذا الشهر إلى الأحد الموافق 25 مايو 2025 ميلاديًا، والذي يوافق 27 ذي القعدة 1446 هجريًا.

خطوات الاستعلام دعم سكني شهر مايو 2025

يمكن الاستعلام عن نزول الدعم السكني لشهر مايو 2025 بشكل إلكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج سكني. الانتقال بعد ذلك إلى تبويب الاستفادة من الدعم السكني. يتم التوجه إلى تبويب الاستعلام عن الدعم. إضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم الضغط على ايقونة استعلام حتى يتم عرض النتيجة.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان والتي يتعين تحققها لدى المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم السكني، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: