وصفة تطويل الشعر وتنعيمه بطريقة سحرية وخيالية

تحرص النساء دائما بالبحث عن الوصفة طبيعية من اجل الحصول علي شعر ناعم علي الرغم من إتاحة الكثير من الطرق الأخري والتي تعطي نتيجة فورية علي الفور، إلا انهم يشتكون من هذه المواد وذلك لأنها مليئة المواد الكيميائية التي تعمل علي تدمير الشعر علي المدي البعيد وتضعف جذور الشعر وتجعله يتساقط وتقطم، لذا نري عمليات البحث الإلكتروني من قبل العديد من النساء بمعرفة بالضرورة حول معرفتهم وصفات طبعية من خلال استخدام مواد وأشياء من الطبيعة، سنوضح لكم العديد من الوصفات الطبيعة في السطور الآتية.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتنعيمه

إحضار 5 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

كما يجب إحضار 7 ملاعق من زيت الزيتون.

كيفية إحضار المكونات

أولا: قم بخلط زيت الزيتون مع العسل، ثم قم بتوزيعه علي الشعر.

ثانيا: قم بتغطيه الشعر بكيس بلاستك، اتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقه.

أخيرا: قم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المخصص للشعر.

ماسك الأوفوكادو وزيت الزيتون والعسل

إحضار 1 حبه من الافوكادو.

2ملعقتين من العسل الأبيض.

3ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة استخدام الوصفة علي الشعر