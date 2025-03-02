وصفة تحضير بسبوسة رمضان بأسهل طريقة وألذ طعم

حلوي البسبوسه من اكثر الحلويات الشرقية التي يحبها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أم صغار وذلك بسبب طعمها المتميز واللذيذ، تصنع هذه الحلوي بمكونات بسيطة وسهلة يمكن للجميع أحضارها بكل سهولة في البيت، ستحصل علي مذاق رائع ينافس محلات الحلوانية، سنوضح لكم الخطوات، المكونات عبر السطور التالية من هذا الموضوع ابقوا معانا.

مكونات تحضير البسبوسة

يجب إحضار كوبين من سميد الناعم.

إحضار كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت، نصف كوب من السمن البلدي.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

كيفية تحضير البسبوسة

الخطوة الأولي: قم بخلط السميد مع السكر، ثم قم بوضح الحليب، السمن والزيت.

الخطوة الثانية: قم بوضع ملعقة البيكنج بودر.

الخطوة الثالثة: قم بخلط جميع المكونات جيدا حتي تحصلي علي عجينه.

أخيرا: قم بفردها في صينية مدهونه ملعقة من السمنة، ملعقة من الطحنية، قم بفرد العجينة، ادخل الصينية الفرن علي الرف الأوسط علي درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

مكونات شربات البسبوسة

إحضار كوبين من السكر.

إحضار كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عسل الجلكوز.

عصير نصف ليمونه.

طريقة تحضير شربات البسبوسة