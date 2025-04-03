“بسهولة وأمان يا زول”.. افتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

خطوة فتح حساب بنك الخرطوم تعتبر من أهم الخطوات التي يتم البحث عنها، وذلك لأن بنك الخرطوم قام بتسهيل عدة إجراءات على العملاء من بينها خدمة إرسال واستقبال الأموال، كما سهل خدمة فتح حساب بشكل إلكتروني، بالتالي أصبح ليس هناك ضرورة للذهاب إلى الفرع، وتأتي تلك الخدمة في إطار حرص بنك الخرطوم على توفير الوقت والجهد على المواطنين، وأصبح بإمكانك فتح الحساب باستخدام الرقم الوطني من خلال الموقع الرسمي للبنك أو عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

بإمكان جميع المواطنين السودانيين من فتح حساب بنك الخرطوم من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة، بالتالي تصبح إجراءات المعاملات البنكية سهلة من خلال السير على الخطوات التالية:

أولًا ينبغي الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك الخرطوم. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. تحديد خدمة “فتح حساب في بنك الخرطوم”. ملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة. مراجعة البيانات والتأكد من البيانات المدخلة. إرفاق الوثائق المطلوبة. الضغط على أيقونة إرسال والانتظار حتى يصلك رقم الحساب عبر هاتفك.

متطلبات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

وضع مصرف بنك الخرطوم مجموعة من المتطلبات الرئيسية التي ينبغي أن تتوفر في كل متقدم لنجاح عملية فتح الحساب، وهذه المتطلبات كالآتي: