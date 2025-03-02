تابعوا شباب البومب 13..موعد عرض مسلسل شباب البومب الموسم الجديد في رمضان وتردد قناة روتانا خليجية

تقدم الدراما الخليجية أفضل مسلسل نال اعجاب الكثير من متابعي الكوميديا الخليجية الرائعة حيث نجح مسلسل شباب البومب الموسم الجديد رقم 13 في جذب عدد كبير من المتابعين بسبب نجاح المواسم السابقة التي أعجبت الكثير من المجتمع العربي وأصبح هناك مجموعة مميزة من المتابعين والمشاهدين لتلك المسلسل وسوف يتم عرضه في رمضان 2025 على قناة روتانا خليجية سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 13

حالياً بعد نجاح المواسم السابقة في مسلسل شباب البومب تقرر عمل جزء جديدة لكي يتم أسعاد المواطن العربي الذي يرغب في مشاهدة هذا النوع من المسلسلات لذلك سوف نوضح لكم اليوم موعد عرض مسلسل شباب البومب 13 حيث سوف يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية كذلك الساعة 5.30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية كذلك الساعة 7.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة على قناة روتانا خليجية لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة التى تنقل احداث تلك المسلسل في رمضان.

ما هو تردد قناة روتانا خليجية 2025

للعلم يرغب العديد من محبي ومتابعي المسلسلات التعرف على تردد قناة روتانا خليجية من أجل متابعة ومشاهدة مسلسل شباب البومب الموسم الجديد رقم 13 لذلك سوف نوضح لكم لكم التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الحالي في شهر رمضان المبارك كالآتي: