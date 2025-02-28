نتائج الشامل للدورة الشتوية 2025 الأردن وكيفية الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية 2025

تعد نتائج امتحانات الشامل للدورة الشتوية 2025 في جامعة البلقاء التطبيقية من أهم الأمور التي تثير اهتمام الطلاب الأردنيين في الوقت الراهن، حيث تعتبر الشهادة الجامعية المتوسطة شرطًا رئيسيًا للالتحاق بالجامعات الأردنية، وقد أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن موعد ظهور النتائج، مما زاد من البحث والقلق بين الطلاب يمثل اجتياز الامتحان نقطة فارقة في مسيرة التعليم العالي، مما يثير فضول الجميع ويجعلهم في حالة ترقب للنتائج.

موعد اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2025 الأردن

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور أحمد العجلوني، عن موعد صدور نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية 2025، من المقرر أن تتاح النتائج رسميًا اليوم الخميس الموافق 27 شباط 2025، خلال مؤتمر صحفي سيعقد في الساعة العاشرة صباحًا في مركز الجامعة بمدينة السلط.

تفاصيل امتحانات الشامل للدورة الشتوية 2025

شارك عدد كبير من الطلاب في امتحانات الشامل للدورة الشتوية 2025، التي تضمنت اختبارات نظرية وعملية تهدف إلى تقييم مدى تمكن الطلاب من المهارات والمعرفة اللازمة في مجالات دراستهم، وقد تم توزيع الطلاب على مراكز امتحانية مجهزة بأحدث التقنيات، مما يسهم في توفير بيئة امتحانية ملائمة تعزز من دقة وعدالة النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية 2025 بسهولة عبر الموقع الرسمي لجامعة البلقاء التطبيقية، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن النتائج: