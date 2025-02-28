تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة واحدة من اكثر القنوات التي تهتم ببث محتوي متنوع ومختلف للصغار يحبها يشاهد هذه القناة العديد من الأطفال حول أنحاء الوطن العربي، يتم بث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية مما تعمل علي إزعاج الطفل أثناء مشاهدته للبرامج الكرتونية، كما أنها تعمل علي تسلية أوقات الصغار تتمثل برامجها في البرامج التعليمية والترفيهية، أيضا البرامج الثقافية كل ذلك يتم بثه علي قناة طيور الجنه، علما بأنه من خلال تلك الموضوع وعبر السطور الآتية سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق به انتظرنا.

التردد الحديث بقناة طيور الجنه عبر النايل سات 2025

تم تعديل تردد القناة إلي: 11274.

بينما تغير بيانات الترميز: 27500.

من خلال مؤشر الاستقطاب: الأفقي.

علي مؤشر تصويب الخطأ التالي: 4/3.

قناة طيور الجنه علي التردد الجديد عبر العرب سات 2025

جاء التردد الجديد بالقناة: 11310.

من مؤشر ترميز: 27500.

علي الاستقطاب: العمودي.

بينما تم تعديل التصحيح الخطأ الخاص بها: 4/3.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنه علي جهاز الاستقبال

تهتم العديد من الأمهات بمعرفة الخطوات اللازمة من اجل تثبيت قناة طيور الجنه علي شاشات التلفاز من خلال الترددات الجديدة التي تم التغير إليها، كل ذلك سنوضحه لكم عبر هذه الخطوات التالية والتي تتمثل في: