استقبل فلوسك يازول.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني دون زيارة الفرع

العديد من المواطنين في دولة السودان يبحثون بشكل مستمر عن إجراءات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، فيما أن هذه الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد اللازم على كافة العملاء، بالإضافة إمكانية التعرف على الإجراءات المعنية بفتح الحساب، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

تتمثل أبرز الخطوات الخاصة بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أن تقوم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم تقوم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

مع اختيار إلى خدمة فتح حساب جديد.

قم بملء استمارة طلب فتح حساب داخل بنك الخرطوم مع التأكيد على صحة البيانات.

بعد الانتهاء ستتمكن من تدوين رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لتلقي إشعار من قبل البنك بنجاح فتح الحساب.

النقر في نهاية فتح الحساب على أيقونة “إرسال الطلب”.

خدمات بنك الخرطوم في السودان

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، فجاءت كما يأتي:-