التعليم السعودي يكشف ما هي حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان؟ .. أعرف التفاصيل

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان، وذلك على أن يتم الاستعداد للشهر الكريم قبل أن يبدأ بأيام قليلة، فأوضحت وزارة التعليم السعودي بان لا يوجد حقيقة حول هذا الأمر، وان التعليم السعودي لن ولم يقوم بقرار التأجيل على الإطلاق، وانه سوف يتم تخفيف عدد ساعات الدراسة على مدار اليوم الواحد، وعلى أن يبدأ الطلاب في وقت متأخر وينتهون في وقت مبكر.

حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان

انتشرت في الفترة الأخيرة تساؤلات عديدة جدًا لا جدوى لها ولا حصر، ومن أهم هذه التساؤلات هو حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان، فقد أوضحت الجهات المختصة السعودية، بان لا يوجد أي قرار حول تأجيل الدراسة في شهر رمضان الكريم، وان الدراسة مازالت مستمرة في هذا الشهر، وحتى إجازة عيد الفطر المبارك، وأوضحت أيضا بأنه سوف يتم تخفيف اليوم الدراسي على جميع الطلاب، من اجل الاستمتاع بشهر رمضان الكريم وبالصيام على مدار اليوم، ولكن لا يوجد أي حقيقة حول التأجيل على الإطلاق.

مواعيد الدراسة في رمضان

أوضحت وزارة التعليم السعودي، بان مواعيد الدراسة في رمضان سوف يتم تغيرها على الإطلاق، وفقًا بالأيام الخارجة لشهر رمضان، وعلى أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة العاشرة، وعلى أن يتم إلغاء طابور الصباح، وعلى أن يتم تقلص موعد الحصة الواحدة لكي تصل إلى 35 دقيقة فقط، وذلك لجميع الفئات التعليمية في داخل المملكة العربية السعودية، وفى حالة توضيح أي قرارات أخرى سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي فقط.