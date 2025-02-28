بشرى سارة لجميع الموظفين .. تقليص عدد ساعات العمل “مواعيد الدوام في رمضان” 1446

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العديد من القرارات الهامة حول مواعيد الدوام في رمضان، وأشارت موضحة بان في حالة البدء في دخول شهر رمضان الكريم، سوف يتم تفعيل عدد ساعات محدد لجميع المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية، وعلى أن يستمر هذه القوانين والقرارات حتى الانتهاء من شهر رمضان الكريم، والعودة مرة أخرى إلى النظام القديم الموضح من الوزارة.

مواعيد الدوام في رمضان

أوضحت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بان مواعيد الدوام في رمضان مختلفة عن المواعيد في الأيام التي خارج رمضان، وأشارت بأنه يجب عن لا تتجاوز عدد الساعات عن 36 ساعة في الأسبوع بأكمله، وهذا الأمر عن أن يشمل كل يوم 6 ساعات فقط، وان تكون منهم نصف ساعة راحة، فلا يكون الوقت الفعلي للعمل أكثر من 5 ساعات ونصف فقط، وهذا الأمر ينطبق في كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي بداخل المملكة العربية السعودية، وأشارت بان في حالة التخلف عن هذا الأمر سوف يتم تحويل الموظف إلى المدير الإداري إلى المسألة القانونية.

مواعيد الدراسة في رمضان

قد أوضحت أيضا وزارة التعليم السعودي بالعديد من الإجراءات المختلفة التي قامت باتخذاها حول مواعيد الدوام في المملكة العربية السعودية، وأشارت على أن تشمل أيضا مجموعة مختلفة من المواعيد التي يجب أن يتم إتباعها بالشكل الصحيح، وأشارت بأنه سوف يتم تخفيف اليوم على كافة الطلاب والطالبات بداخل المدرسة وفي الوجبات المدرسية الخاصة بهم، وأشارت بان موعد بداية اليوم الدراسي في الساعة التاسعة والنصف وعلى أن يكون مدة الحصة الواحدة لا تزيد عن 35 دقيقة فقط.