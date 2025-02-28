قبل بداية شهر الخير بساعات قليلة “أوقات الإفطار في رمضان + الإمساكية كاملة 30 يوم”

أوضحت الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن أوقات الإفطار في رمضان، وأشارت إلى إمساكية رمضان لمدة 30 يوما، وأوضحت بان الجهات المختصة سوف تقوم بتأكيد أول يوم من رمضان، وذلك بعد التحري من الهلال، وقد أوضحت أيضا الجهات المختصة، عن العديد من القرارات المختلفة التي يجب على جميع المواطنين الالتزام بها وإتباعها طوال شهر رمضان الكريم.

أوقات الإفطار في رمضان

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن أوقات الإفطار في رمضان، وأشارت أيضا بان في حالة التأكيد من الهلال والذي سوف يكون في مساء يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرون من شهر فبراير الجاري، وعلى أن يكون التاسع والعشرون من شهر شعبان، وفى حالة توضيحه سوف يتم اعتماد موعد الإفطار والذي سوف يكون في الساعة السادسة وثلاثة دقائق وعلى أن يزيد دقيقة واحدة بعد ذلك، وأشارت بأنه من المستحيل أن يتم تغير المواعيد المحددة لموعد الإفطار على الإطلاق، وعلى أن يتغير من محافظة إلى أخرى في بضع ثواني فقط.

إمساكية شهر رمضان

يتساءل العديد من المواطنين والأشخاص عن إمساكية شهر رمضان، فقد تتميز هذه الإمساكية بالعديد من المعلومات الهامة، حول موعد الإمساك عن الطعام، وموعد أذان الفجر والشروق وأيضا أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما أيضا يتم من خلالها مواعيد الإفطار ومواعيد صلاة العيد مع تحديد اليوم التقريبي له، فمن المهم جدًا أن يتم التعرف على إمساكية شهر رمضان، والتأكد على هذه المواعيد المحددة والمتوافقة مع الجهات المختصة أيضا.