المرور تكشف عن جدول تنظيم مواعيد دخول الشاحنات السعودية خلال شهر رمضان 1446

أوضحت الإدارة العامة لهيئة المرور السعودية في صباح اليوم، عن العديد من القرارات المختلفة التي قامت بتوضيحها، قبل بدء شهر رمضان على الفور، وأعلنت رسميًا بـ جدول مواعيد دخول الشاحنات السعودية، وأشارت بأنه في حالة دخول الشاحنة في الطرق الممنوعة في الأوقات المختلفة التي لم يتم الإعلان عنها، سوف يتم معاقبة السائق على الفور، من خلال الغرامة والمخالفة معًا.

جدول تنظيم مواعيد دخول الشاحنات السعودية

أشارت هيئة المرور السعودية، عن العديد من القرارات الجديدة التي قامت بالإعلان عنها بشكل رسمي، وأشارت موضحة بـ جدول تنظيم مواعيد دخول الشاحنات السعودية، وأعلنت بشكل رسمي على أن يكون هذا الأمر بدأ من الساعة واحدة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، وعلى أن تستمر دخول الشاحنات مدة لا تزيد عن ثمانية ساعات فقط، وهذا الأمر سوف يساعد في عدم أعاقة حركة المرور، أو وجود أي تأثيرات سلبية على مدار اليوم.

الطرق الممنوع دخول الشاحنات لها

أوضحت أيضا هيئة المرور العامة بعض الطرق المختلفة، التي أشارت بها على عدم دخول الشاحنات الكبيرة بها على الإطلاق، وهذا الأمر على أن يكون لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد تتمثل هذه الطرق في الأتي وهي: