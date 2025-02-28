ما هي تفاصيل مشروع إفطار صائم داخل الحرم المكي؟ .. الوزارة تكشف التفاصيل

أوضحت رسميًا هيئة الشؤون الإسلامية عن العديد من تفاصيل مشروع إفطار صائم، والذي بالفعل قد جذب العديد من انتباه واعجاب المتيسرين بداخل المملكة العربية السعودية، وأشارت الجهات المختصة على العديد من التصريحات التي يجب أن يتم فعلها في حالة الرغبة في فعل المشروع بداخل الحرم الملكي، وأوضحت بان في حالة عدم توافر الشروط المحددة من اجل المشروع سوف يتم رفضه على الفور.

تفاصيل مشروع إفطار صائم

أوضحت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، العديد من التوضيحات المختلفة حول تفاصيل مشروع إفطار صائم، وأشارت رسميا على العديد من الشروط المختلفة والتصريحات التي يجب أن يتم توافرها في حالة الرغبة في إفطار الصائمين بداخل الحرم الملكي، وقد أشارت أيضا الجهات المختصة بان المشروع قائم على وجبات إفطار لجميع الصائمين بداخل الحرم الملكي، وعلى أن يتم هذه الوجبات شاملة لكل من ( تمور، وماء زمزم، وقهوة ساخنة، وخبز مدني، عبوة من الزبادي).

شروط مشروع إفطار صائم

أوضحت الجهات المختصة على إلزامية العديد من المتيسرين في حالة الرغبة في تفعيل مشروع إفطار صائم، أن يقومون بتوافر هذه البيانات الآتية، وهذا الأمر سوف يساعد في سهولة قبول الشخص في تفعيله للمشروع، وعلى أن يتم توافر البيانات الخاصة به وهي: