أفضل أدعية استقبال شهر رمضان.. خليك مداوم على الدعاء

في شهر رمضان المبارك، يحرص الكثير من المسلمين حول العالم، بتردد الأدعية المستجابة في هذا الشهر الفضيل، مما تبدأ أولى ثمراته من اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير، وذلك مع صلاة التراويح، فيما أن شهر رمضان يعتبر فرصة كبيرة لتجديد العهد بين العبد وربه، وزيادة ميزان الحسنات والحصول على الطاعة والغفران، وغير ذلك من الأمور المستحبة في الشهر الكريم.

أفضل أدعية استقبال شهر رمضان

الدعاء من أكثر العبادات المستحبة في شهر رمضان الكريم، حيث إن الصوم والدعاء من الوسائل المقربة إلى الله عز وجل، وهو شهر الرحمة والمغفرة، ووقت مناسب للخضوع إلى طاعات الله، وعليه فإن هذا الشهر يحتاج إلى مثل هذه الأدعية، التي من بينها الأتي:-

اللهم أهله علينا بالخير والبركات.

اللهم أجعله شهر الخير والإحسان.

اللهم زد في أعمالنا وخفف ذنوب عبادك الضعفاء.

اللهم اغفر لي ولجميع أمة الإسلام.

اللهم أرزقنا صيام شهرك الكريم وقيامه واجعلنا من عتقائك من النار.

اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم.

اللهم أجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانًا إحتسابًا.

يارب أجعلنا من أهل الجنة.

متى رؤية شهر رمضان المبارك 2025

وكشفت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها مؤخرًا عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن هلال الشهر الفضيل يوافق يوم الجمعة 29 من شهر شعبان 1446 وهو الموافق 28 فبراير 2025، ليكون غدًا السبت الموافق 1 مارس 2025 أول أيام شهر رمضان المبارك.