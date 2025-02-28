أدعية مستجابة في شهر رمضان 2025.. دوام عليها بإستمرار

لم يتبق سوى دقائق معدودة لاستقبال شهر رمضان المبارك، التي ينتظره ملايين المسلمون حول دول العالم، فيما أن هذا الشهر تزداد فيه العبادات والتقرب إلى الله عز وجل، وبه يحرص المسلمون على استقباله بالدعاء والتهنئة، والتقرب إلى رب العالمين، داعيين المولى عز وجل بأن يكون شهر الخير والبركة والإحسان، وعليه سنتعرف معًا على بعض الأدعية التي يمكن ذكرها خلال هذا الشهر الكريم.

أدعية مستجابة في شهر رمضان المبارك

جاءت أبرز الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، ومع استقبال أولى أيام هذا الشهر الفضيل، وفقًا لما يأتي:-

يارب ألهمنا الصحة والعافية وأعنا على صيام شهرك الكريم.

يارب أجعله شهر الخير والبركة والإحسان والتقرب إليك يارب العالمين.

اللهم يسر أمورنا وسهل أحوالنا وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم.

يارب أجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم.

اللهم أعتق رقابنا من النار وارزقنا الجنة وما قربه إليها من قول أو عمل.

اللهم أرزقنا توبة نصوحة وعفوًا شاملاً.

يارب أغر لمواتانا وموتى المسلمون وأنر قبور عبادك الضعفاء الفقراء يا الله.

تهنئة شهر رمضان الكريم

وعن العبارات التي يتم تبادلها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فجاءت كما يأتي:-