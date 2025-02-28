خــدمات جديدة من بنك الخرطوم : فتح حساب بنك الخرطوم الكــتروني خلال تطبيق بنكك او المــوقع

لفتح حساب بنك الخرطوم، يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر، مع تقديم إثبات هوية ساري مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، كما يشترط توفر بريد إلكتروني شخصي ورقم هاتف نشط، بالإضافة إلى إيداع مبلغ أولي وفقًا لنوع الحساب المطلوب، يجب ألا يكون لدى المتقدم حساب سابق في البنك، ويجب استكمال إجراءات التحقق من الهوية إلكترونيا أو عبر زيارة أحد فروع البنك لإتمام عملية التفعيل.

خدمات جديدة من بنك الخرطوم

أطلق بنك الخرطوم مؤخرا عدة خدمات جديدة منها فتح حساب بنك الخرطوم لتعزيز تجربة عملائه وتسهيل التعاملات المصرفية:

الخدمة التفاصيل فتح الحساب عبر الإنترنت في عام 2025، قدم البنك خدمة تتيح للعملاء فتح حسابات مصرفية إلكترونيًا باستخدام الرقم الوطني، مما يلغي الحاجة لزيارة الفروع ويوفر الوقت والجهد للمواطنين داخل السودان وخارجه. خدمة “أي بوك” (iBOK) تم إطلاق هذه الخدمة المصرفية الإلكترونية لتمكين العملاء من إدارة حساباتهم البنكية عبر الإنترنت بسهولة وأمان. تتيح “أي بوك” إجراء معاملات متنوعة مثل استعراض الرصيد، كشف الحساب، وتحويل الأموال بين حسابات بنك الخرطوم، مع اعتماد تقنيات أمان متقدمة كالتحقق الثنائي باستخدام رمز الاستجابة السريع (OTP). خدمة العملاء عبر واتساب أطلق البنك خدمة “مباشر” للتواصل مع العملاء عبر تطبيق واتساب على الرقم (+249191360011)، تتيح هذه الخدمة الاستفسار عن خدمات البنك، الاشتراك في خدمة “بنكك”، تفعيل وإعادة تنشيط الخدمة، بالإضافة إلى تلقي البلاغات ومتابعة المعاملات. خدمة “إيصالي” عبر تطبيق “بنكك” أعلن البنك عن إمكانية سداد كافة الرسوم الحكومية بسهولة وأمان من مكان واحد عبر خدمة “إيصالي” المتوفرة في تطبيق “بنكك”.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم عبر الموقع الإلكتروني، يرجى اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. على الصفحة الرئيسية، انقر على “فتح حساب جديد”. املأ النموذج بالمعلومات المطلوبة رفع المستندات المطلوبة قم بتحميل نسخة واضحة الهوية الوطنية أو جواز السفر الساري. إثبات سكن (مثل فاتورة مرافق حديثة). تحقق من صحة البيانات المدخلة والمستندات المرفوعة. وافق على الشروط والأحكام. انقر على “إرسال” لإكمال عملية تقديم الطلب.

ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على تفاصيل حسابك الجديد.