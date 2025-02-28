عااجل بنك الخرطوم لجميع عملائه.. شوف حوالتك بسرعة

أعلن بنك الخرطوم في بيان له مؤخرًا عن توفير خدمة جديدة تتمثل في التحويل المصرفي بين مختلف البنوك داخل الدولة السودانية، حتى أن ذلك يكون في أي وقت وبأي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مؤكدًا بأن خدمة التحويل المصرفي السريع يكون مع تطبيق بنكك وباستخدام الرقم المحلي الخاص بكل عملي “البيبان”.

خدمة التحويل المصرفي من بنك الخرطوم

وأوضح البيان الصادر من قبل بنك الخرطوم، أن يمكن التحويل المصرفي بالتعرف على رقم ” BBAN” من خلال الدخول إلى تفاصيل حسابك في تطبيق بنكك، ومن ثم قم بحذف أول 4 خانات من رقم الأيبان أو رقم الحساب الدولي، مشيرًا إلى أن الخطوة التي بعد ذلك تتمثل في تحديد قيمة التحويل الراغب فيه، مع مراجعة كافة البيانات من الرقم الدولي للحساب وقيمة التحويل التي قمت بإدخالها، مع النقر على أيقونة “تأكيد”، بحيث تتمكن من إنهاء الخدمة من مكانك بكل سهولة ويسر.

عملائنا الأعزاء

أصبح التحويل المصرفي بين البنوك داخل #السودان أسهل من أي وقت مضى مع تطبيق #بنكك باستخدام الرقم المحلي للحساب “البيبان”.

كيف تعرف رقم الــ #BBAN الخاص بك؟

1. ادخل على تفاصيل حسابك في تطبيق بنكك.

2. احذف أول 4 خانات من رقم الـــIBAN (الرقم الدولي للحساب). pic.twitter.com/rtmyAV6LYR — Bank Of Khartoum – بنك الخرطوم (@bankofkhartoum) February 26, 2025

فتح حساب بنك الخرطوم

ويمكنك القيام بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، من أجل إنهاء مثل هذه الخدمات المصرفية، كما يأتي:-