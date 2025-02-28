عااجل بنك الخرطوم لجميع عملائه.. شوف حوالتك بسرعة

الكاتب: مصطفى شاهين آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
عااجل بنك الخرطوم لجميع عملائه.. شوف حوالتك بسرعة
خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين 

أعلن بنك الخرطوم في بيان له مؤخرًا عن توفير خدمة جديدة تتمثل في التحويل المصرفي بين مختلف البنوك داخل الدولة السودانية، حتى أن ذلك يكون في أي وقت وبأي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مؤكدًا بأن خدمة التحويل المصرفي السريع يكون مع تطبيق بنكك وباستخدام الرقم المحلي الخاص بكل عملي “البيبان”.

خدمة التحويل المصرفي من بنك الخرطوم

وأوضح البيان الصادر من قبل بنك الخرطوم، أن يمكن التحويل المصرفي بالتعرف على رقم ” BBAN” من خلال الدخول إلى تفاصيل حسابك في تطبيق بنكك، ومن ثم قم بحذف أول 4 خانات من رقم الأيبان أو رقم الحساب الدولي، مشيرًا إلى أن الخطوة التي بعد ذلك تتمثل في تحديد قيمة التحويل الراغب فيه، مع مراجعة كافة البيانات من الرقم الدولي للحساب وقيمة التحويل التي قمت بإدخالها، مع النقر على أيقونة “تأكيد”، بحيث تتمكن من إنهاء الخدمة من مكانك بكل سهولة ويسر.

فتح حساب بنك الخرطوم

ويمكنك القيام بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، من أجل إنهاء مثل هذه الخدمات المصرفية، كما يأتي:-

  • أن تقوم بالانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي في بداية الأمر.
  • ثم قم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.
  • اختيار فتح حساب جديد على بنك الخرطوم.
  • فيما ستتمكن من ملء استمارة طلب فتح حساب بنكي جديد.
  • مع رفع الوثائق المطلوبة والمعنية بطلب فتح الحساب.
  • النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال الطلب”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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