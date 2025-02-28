لولو في رمضان.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2025 تحديث الان على القمر الصناعي

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، التي تعتبر من أهم القنوات الفضائية، بما تقدمه من محتوى أكثر من رائع، خاصة البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بما تتناسب مع مختلف أعمار الأطفال، وهو ما عمل على جذب ملايين المشاهدين منذ بثها الأول، وعليه سنتعرف معًا على تردد قناة وناسة الحديث على النايل سات والعرب سات خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة تحديث

جاء تحديث تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، ذات الجودة العالية والإشارة القوية، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي للقناة “العرب سات”.

تردد القناة “11270”.

بينما استقطاب القناة فهو رأسي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو: ¾

نزل تردد قناة وناسة الأخر

قم بتحديث تردد قناة وناسة الأخر على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

أما عن التردد فيكون 11430.

استقطاب وناسة أطفال رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

ما تقدمه وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

أما عن ما تقدمه قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، من برامج تعليمية وترفيهية أكثر من رائعة، فجاء على النحو التالي:-