حليمة ظهرت والأحداث اشتعلت.. المؤسس عثمان الحلقة 183 الموسم السادس في هذا الموعد على القنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان يعتبر من أروع المسلسلات وأكثرها مشاهدها على مدار عرضه لعدة مواسم متتالية، بما يحمل من الأحداث التاريخية التي تنقل حياة السيد عثمان وكيف أسس الدولة العثمانية، مع التحديات الصعبة التي لاقاها من قبل الأعداء والخونة، وكذلك حزن عثمان على أحبابه الذين استشهدوا في سبيل تأسيس هذه الدولة الكبيرة، وكانت أخرها الحلقة الماضية التي تم الكشف فيها عن بالا وهي على قيد الحياة، وكذلك الوصول إلى أبنتهم حليمة التي توقعوا بأن ماتت منذ زمن.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 183 الموسم السادس

ومن المتوقع بأن تشهد الحلقة 183 من مسلسل عثمان أحداث أكثر تأثيرًا بعدما يتم الكشف عن وجه حليمة، وتتعرف على عائلتها الجديدة، وعليه فإن الحلقة القادمة ستوافق يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما تتم الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لتكون مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، حتى يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدة الحلقة دون توقف.

تردد قناة ATV التركية 2025

جاءت أبرز البيانات الخاصة بالتعرف على تردد قناة ATV التركية، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها يكون 10796.

بينما يتم معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك متابعة الحلقة 183 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، كما في البيانات الأتية:-