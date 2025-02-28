أعلنت إدارة بنك امدرمان إمكانية فتح حساب اون لاين بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك ومنذ ذلك الحين اصبح البنك محل بحث واهتمام كبير من قبل السودانيين خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي مرت به السودان الحبيب والتي جعلت الكثيرين يغادرون البلاد وجاءت اخبار فتح حساب كبشري سارة لتمكين السودانيين من ارسال الأموال الي اهلهم وذويهم وبسبب كثرة التساؤلات حول كيفية فتح حساب داخل بنك ام درمان سنقدم لكم كل ما يخص ذلك الامر من تفاصيل.

كيف افتح حساب في بنك امدرمان؟

لفتح حساب داخل بنك ام درمان بكل سهولة عليك بإتباع الخطوات التالية:

ادخل علي الموقع الرسمي لبنك امدرمان الوطني. سجل دخولك إلي الموقع في حال كنت امتلاكك حساب في حال لم يكن لديك حساب انشئ حساب جديد. سيطلب منك إضافة بعض البيانات الشخصية داخل الأيقونات المخصصة. ومن ثم ارفق المستندات والوثائق المطلوبة. بعد ان تتم استكمال باقي المعلومات المطلوبة اضغط على الأيقونة الخاصة بفتح الحساب. وسيتم إرسال رسالة التأكيد إلي هاتفك الجوال بعد لحظات. سوف تقوم الجهات المختصة بدراسة طلبك وفي حالة توافق الشروط حولك سيتم أتاحه الفرصة لك لفتح حساب بنكي داخل بنك ام درمان.

الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب ببنك امدرمان

هنالك بعض الشروط التي وضعتها ادارة البنك لكي يتم توافرها لدي المتقدم قبل البدء بإجراءات فتح الحساب وتلك الشروط كالآتي:

يشترط ان يكون المتقدم سوداني الجنسية.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم ثمانية عشر عاماً.

يطلب عدد 2 صورة شخصية حديثه للمتقدم.

كما يُطلب تقديم بطاقة هوية وطنية سارية.

بالإضافة إلى جواز سفر خاص بالمتقدم يكون ساري المفعول.

تقديم ما يثبت سكن المتقدم كعقد إيجار او فاتورة كهرباء وغيرها.

يجب ايداع الحد الأدنى المحدد لفتح الحساب.

بالإضافة إلى وجوب تقديم وثيقة رسمية تفيد موافقة جهة العمل على فتح الحساب في حال كان المتقدم موظفاً.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيف افتح حساب في بنك امدرمان؟ بعد تحديث الشروط 2025 برابط رسمي ومباشر من الهاتف.