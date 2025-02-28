سعر الدولار في سوريا السوق السوداء اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير 2025 بمختلف البنوك وكذلك السوق السوداء، فيما أن ذلك يأتي تزامنًا مع التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مما يؤثر ذلك بالسلب على قيمة العملة السورية داخل الأسواق الموازية، ناهيك عن الحروب المتتالية التي تهيمن من قوة الاقتصاد داخل كل بلد، وعليه سنتعرف معًا على متوسط سعر الليرة أمام الدولار خلال السطور التالية.

سعر الدولار أمام الليرة السورية اليوم

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الدولار أمام الليرة السورية في التعاملات اليومية، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي السوري إلى 13 ألف و200 ليرة شراء، وللبيع 13 ألف و332 ليرة سورية.

فيما أن سعر صرف الدولار داخل المحال للصرافة سجلت نحو 13 ألف و200 ليرة سورية.

أما عن سعر الليرة السورية أمام اليورو فسجلت نحو 13 ألف و621 ليرة شراء، وللبيع 13 ألف و757 ليرة للبيع.

بالإضافة إلى أن متوسط سعر الليرة السورية أمام الدولار سجلت نحو 336.37 ليرة سورية للشراء، وللبيع 370 ليرة.

سعر متوسط الليرة أمام الدولار في السوق السوداء

وعن أخر تحديث تم على متوسط سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي داخل السوق السوداء، فجاءت كما يلي:-