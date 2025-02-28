تراجع سعر كيلو النحاس اليوم الجمعة 28 -2-2025

تراجعت أسعار النحاس في أخر تعاملات لها داخل الأسواق، حيث إن النحاس يعتبر من المعادن الأساسية التي يدخل في الكثير من الصناعات المتعددة، ومن بينها صناعة السبائك والعديد من الأجهزة والأسلاك الكهربائية، كما يدخل معدن النحاس في صناعة النقود المعدنية، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الكيلو النحاس، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

سعر كيلو النحاس اليوم الجمعة

ووفقًا لما أعلنت عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والمعنية بتحديد أسعار النحاس اليوم الجمعة، وكافة أسعار السلع المختلفة التي تقوم البوابة بتحديدها، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر طن النحاس العالمي اليوم الجمعة إلى 9889.99 دولار أمريكي.

فيما أن سعر طن النحاس العادي المحلي سجل نحو 500339 جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى أن متوسط سعر كيلو النحاس بلغ نحو 550 جنيهًا للكيلو الوحد، ويختلف بناءً على النوع المعني بالنحاس.

أسعار النحاس الان في الأسواق

ويمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على أسعار النحاس في التعاملات اليومية، حيث إن أسعار النحاس تختلف من نوع لأخر، فيما يتراوح متوسط الكيلو فيها من 200 لـ 400 جنيه للكيلو الواحد، وجاءت الأسعار وفقًا لما جاءت على النحو التالي:-