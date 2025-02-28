“فرحة ليكم يا جزائريين”.. وزارة العمل الجزائرية تكشف كيفية حساب المعاش لعام 2025 بسهولة ودقة.. احسب الان!!

هناك العديد من التساؤلات من قبل المواطنين الذين سوف يتقاعدون عن العمل وذلك لأنهم يرغبون في معرفة كيفية حساب المعاش لعام 2025 وخاصة بعد أن شهدت الجزائر تغييرات ملحوظة في نظام التقاعد، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية الحساب لمعرفة قيمة المعاش التقاعدي لكل مستفيد بالإضافة أيضا إلى خطوات الاستعلام عن الرواتب بكل سهوله وبشكل الكتروني لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليله القادمة.

كيفية حساب المعاش لعام 2025 في الجزائر

قد قامت وزارة العمل الجزائرية بتوضيح كيف يمكن حساب المعاش التقاعدي لعام 2025 لجميع الأشخاص المستفيدين من ذلك الراتب الشهري، وقد جاءت خطوات الحساب كالتالي:

يتم حساب الأجر الشهري المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة من الخدمة.

يتم ضرب الأجر الشهري المتوسط بعدد سنوات الاشتراك في نظام التقاعد

ثم بعد ذلك يتم إضافة الزيادات السنوية التي تحددها الحكومة إلى المعاش الأساسي، وهذه الزيادات تعتمد على نسبة مئوية محددة سنويا.

وعند تطبيق جميع هذه الخطوات يتم معرفه قيمه حساب المعاش بدقة وبكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد 2025 الجزائر

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل الحكومة الجزائريه وذلك تسهيلا وتوفيرا على المواطنين ومن ضمن هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد لجميع الأشخاص المستفيدين حيث يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: