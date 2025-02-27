” مسلسلات رمضان كلها معاك ” تردد قناة MBC مصر دراما 2025 استقبالها دلوقت على التليفزيون على جميع الأقمار

الذي يفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك عند الساعات قليله للغايه لذلك البحث في تزايد مستمر عن ترددات القنوات التي ستعرض المسلسلات الرمضانية، ومن بين هذه القنوات تأتي قناة MBC مصر دراما والتي يمكنكم من خلالها متابعة المارثون الرمضاني الذي يشارك به عدد كبير من الفنانين والنجوم المشهورين في جميع أنحاء الوطن العربي 2025، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث وأجدد تردد لها لكي تستطيعوا استقبالها بكل سهولة.
تردد قناة MBC مصر دراما 2025
قناة ام بي سي مصر دراما 2025 من القنوات المميزة للغاية التي تهتم بعرض جميع المسلسلات الجديدة، وبالفعل قد حصلت على حقوق ملكية عرض الكثير من مسلسلات رمضان 2025 التي تناسب جميع الأذواق، ويمكنكم استقبالها من خلال بيانات التردد التالية:
تردد قناة ام بي سي مصر دراما نايل سات:
- التردد: 12467
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
ضبط قناه ام بي سي مصر دراما عرب سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قائمة مسلسلات رمضان 2025 المعروضة على MBC مصر دراما
تقدم قناة MBC مصر دراما مجموعة متميزة من المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان 2025، ومن ضمن هذه المسلسلات التالي:
- مسلسل فهد البطل وهو من بطولة أحمد العوضي، وتدور أحداثه في إطار شعبي كما هو المعتاد لهذا الفنان.
- مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، ويشاركه البطولة سهر الصايغ ودينا فؤاد.
- مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، وهو مسلسل كوميدي رومانسي.
- مسلسل سيد الناس بطولة أحمد السقا.
- مسلسل العتاولة 2 وهو الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول.
- مسلسل المداح 5: بطولة حمادة هلال، يواصل صابر المداح على حرب بينه وبين الجن في جزء آخر من المسلسل.
- مسلسل في لحظة مو بطولة كريم عبدالعزيز.
- مسلسل الحلانجي بطولة محمد رمضان حيث يعود من جديد بعد أن غاب عن الدراما التلفزيونية عدة سنوات.
- مسلسل عقبال عندكو: بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد.