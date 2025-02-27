” مسلسلات رمضان كلها معاك ” تردد قناة MBC مصر دراما 2025 استقبالها دلوقت على التليفزيون على جميع الأقمار

الذي يفصل بيننا وبين شهر رمضان المبارك عند الساعات قليله للغايه لذلك البحث في تزايد مستمر عن ترددات القنوات التي ستعرض المسلسلات الرمضانية، ومن بين هذه القنوات تأتي قناة MBC مصر دراما والتي يمكنكم من خلالها متابعة المارثون الرمضاني الذي يشارك به عدد كبير من الفنانين والنجوم المشهورين في جميع أنحاء الوطن العربي 2025، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث وأجدد تردد لها لكي تستطيعوا استقبالها بكل سهولة.

تردد قناة MBC مصر دراما 2025

قناة ام بي سي مصر دراما 2025 من القنوات المميزة للغاية التي تهتم بعرض جميع المسلسلات الجديدة، وبالفعل قد حصلت على حقوق ملكية عرض الكثير من مسلسلات رمضان 2025 التي تناسب جميع الأذواق، ويمكنكم استقبالها من خلال بيانات التردد التالية:

تردد قناة ام بي سي مصر دراما نايل سات:

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط قناه ام بي سي مصر دراما عرب سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قائمة مسلسلات رمضان 2025 المعروضة على MBC مصر دراما

تقدم قناة MBC مصر دراما مجموعة متميزة من المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان 2025، ومن ضمن هذه المسلسلات التالي: