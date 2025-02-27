” برسالة اربح 1,000,000$ ” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 حقق حلمك وسجل رقمك الآن

مسابقة الحلم من المسابقات المميزه للغايه التي يمكنك الاعتماد عليها إذا كنت ترغب في تحقيقه حلمك سواء كان حلم مهني أو شخصي أو غيرها من الأحلام الأخرى، وتتميز هذه المسابقة بمصداقيتها الكبيرة حيث يتم تصوير جميع الفائزين وهم يستلمون الجوائز ويتم نشر هذه المقاطع على شبكة قنوات ام بي سي، وفيما يلي سوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 لكي تستطيعوا تسجيل رقمك بكل سهولة بها.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا على شبكة قنوات ام بي سي وذلك عن طريق عدة طرق قد قامت الإدارة بالإعلان عنها، وتتمثل هذه الطرق في التالي:

إرسال رسالة نصية إلى الرقم المرادف لبلدك وبعدها سوف يتم إرسال العديد من الأسئلة لك قم بالإجابة عليها بشكل صحيح.

يمكن ايضا الاشتراك من خلال تطبيق مسابقه الحلم الذي يمكنكم الحصول عليه من متجر التطبيقات سواء جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد أو متجر آب ستور لأجهزة الايفون.

بالإضافة إلى أنه يمكن الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر لكي تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولم يفوز من قبل بها ولا يوجد أي صلاة كهرباء بينه وبين أي شخص يعمل في المسابقة أو في القناة، ويمكن الاشتراك من خلال الارقام التالية: