“وقتـــاش الصيـــام“ ما موعد رمضان بالمغرب 2025؟ وأجمل عبارات التهنئة بالشهر الكريم

موعد رمضان بالمغرب 2025، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025 يترقب المسلمون في المغرب تحديد الموعد الدقيق لبداية هذا الشهر الفضيل، وفقًا للحسابات الفلكية سيكون أول أيام شهر رمضان في المغرب يوم السبت 1 مارس 2025، يعود هذا التفاوت إلى صعوبة رؤية الهلال مساء الجمعة 28 فبراير 2025 بالعين المجردة، مما يجعل من المحتمل أن يكمل شهر شعبان 30 يومًا ويكون بالتالي فاتح رمضان يوم الأحد 2 مارس 2025.

موعد رمضان بالمغرب 2025

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتمد في تحديد بداية الأشهر الهجرية على الرؤية البصرية للهلال، من خلال لجان متخصصة موزعة على حوالي 270 نقطة مراقبة في مختلف أنحاء البلاد، وبالتالي سيتم الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان بعد تحري الهلال مساء الجمعة 28 فبراير 2025.

عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك

مع اقتراب هذا الشهر المبارك يتبادل الناس التهاني والتبريكات احتفالا بقدومه، إليكم بعض العبارات الجميلة التي يمكن مشاركتها مع الأهل والأصدقاء: