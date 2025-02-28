بشاير رمضان هلت.. زيادة 125 جنية للفرد على بطاقة التموين 2025 وموعد الصرف اعرفوا التفاصيل فورا

شهدت أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الحصة المستحقة من السلع التموينية التي يتم صرفها خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذه الزيادة ستستمر لمدة شهرين، وتأتي ضمن إطار الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية وفقا لقرارات مجلس الوزراء، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مارس 2025.

الزيادة الجديدة على بطاقات التموين

أعلن وزير المالية، تفاصيل حزمة الإجراءات الداعمة التي أعلنها مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وأوضح الوزير أن هذه الحزمة، التي ستبدأ مع بداية شهر رمضان وتستمر حتى يونيو، ستشمل حوالي 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين، وهم الأسر ذات الدخل المحدود أو الأكثر احتياجا وأشار إلى أنه سيتم منح مبلغ إضافي قدره 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا، في حين ستحصل البطاقة التي تضم فردين أو طفلين على 250 جنيها، وهي ميزة ستطبق على أول طفلين في الأسرة من اجل زيادة الدعم ومساندة المواطنين.

موعد صرف التموين لشهر مارس 2025

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في توزيع المقررات التموينية لشهر مارس 2025 عبر منافذ التموين والبقالين المعتمدين المنتشرين في كافة المحافظات، اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 1 مارس 2025.