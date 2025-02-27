نزلها الآن.. تردد قناة mbc مصر الجديد 2025 نايل وعربسات “بعــد التحــديــث“ بجــودة HD

تعتبر قناة MBC مصر من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية، الدرامية والإخبارية التي تلبي اهتمامات المشاهدين، مع اقتراب عام 2025 يبحث العديد من المتابعين عن الترددات الجديدة للقناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لضمان استمرار متابعة محتواها المميز.

تردد قناة mbc مصر

يمكن تردد قناة MBC مصر 1 على النايل سات لعام 2025 بإدخال تلك البيانات:

التردد: 12015 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC مصر 2 على النايل سات لعام 2025

التردد: 11823 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC مصر على عرب سات لعام 2025

التردد: 11270 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يرجى ملاحظة أن هذه الترددات قد تتغير مع مرور الوقت، لذا ينصح بمتابعة الموقع الرسمي لمجموعة MBC أو منصاتها الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بالترددات.

خطوات ضبط تردد قناة MBC مصر على جهاز الاستقبال

استخدم جهاز التحكم عن بعد للضغط على زر “القائمة” أو “Menu”.

اختر خيار “التركيب”.

اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.

أدخل معلومات التردد المذكورة أعلاه التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث” أو “Search” لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث احفظ القناة بالضغط على “حفظ” أو “Save”.

باتباع هذه الخطوات ستتمكن من استقبال قناة MBC مصر والاستمتاع بمشاهدة محتواها المتنوع بجودة عالية.