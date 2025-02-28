بيان هام من بنك أمدرمان الوطني حول مواعيد العمل في رمضان.. فتح حساب أونلاين

أعلن بنك أمدرمان الوطني في بيان له مؤخرًا، عن أن مواعيد العمل على مدار شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر إلى تمام الثانية ظهرًا، مؤكدًا أن هناك بعض الخدمات المصرفية يمكن إنهاءها أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وذلك عقب القيام بفتح الحساب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

إنهاء خدمات بنك أمدرمان الوطني

يمكن لجميع عملاء بنك أمدرمان الوطني، إنها العديد من الخدمات المصرفية المختلفة عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ومن بينها الأتي:-

إنهاء خدمة إرسال الأموال أو استلامها من خلال تطبيق أوكاش.

خدمة الاستعلام عن الرصيد وإصدار كشف حساب مختصر.

إمكانية سداد الفواتير الخاصة بالمرافق العامة في السودان.

شراء الشهادات الاستثمارية.

سداد القروض.

تحويل أكثر من 200 ألف جنيه سوداني من خلال التطبيق.

خطوات فتح حساب بنك أمدرمان الوطني أونلاين

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي تتمكن من فتح حساب بنك أمدرمان الوطني أونلاين، فعليك اتباع التالي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك أمدرمان الوطني عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات المصرفية.

مع اختيارك لخدمة طلب فتح حساب جديد.

عليك ملء استمارة طلب الإلتحاق بالبنك وفتح الحساب.

رفع الوثائق المطلوبة والخاصة بطلب فتح الحساب.

الموافقة على سياسات خصوصية البنك.

مع النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني.

ما هي شروط فتح حساب بنك أمدرمان الوطني؟

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بفتح حساب داخل بنك أمدرمان الوطني، وفقًا لما يأتي:-