استرداد مقدم حجز أراضي مسكن.. رابط وخطوات الإسترداد بسهولة

يرغب العديد من المواطنين من استرداد مقدم حجز أراضي مسكن، وذلك بما يتضمن المتقدمين على عدد من المشروعات السكنية المختلفة المتمثلة في “دار مصر، جنة مصر” وغيرها من الوحدات وأراضي المختلفة التي تم طرحها في المدن والمحافظات، وكان أخرها قرعة برجع العرب والقاهرة الجديدة، ويمكنك القيام بإتباع مجموعة من الخطوات المعنية باسترداد الرسوم خلال السطور التالية.

خطوات استرداد جدية حجز أراضي مسكن

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي تتمكن من استرداد جدية حجز أراضي مسكن، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

عليك القيام بالدخول إلى موقع مسكن الإلكتروني.

ثم يتم بعدها القيام بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك السابق.

بعد ذلك عليك الانتقال إلى قائمة الحجوزات.

مع اختيار خدمة “استرداد مقدم الحجز”.

ليتم تحديد اسم المشروع التي تم التقديم عليه مسبقًا.

فيما قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب الاسترداد.

النقر بعدها على أيقونة “تأكيد”.

حتى تتمكن من استرداد قيمة الجدية.

الانتظار فترة حتى يتم مراجعة طلب الاسترداد والقيام بالحصول على قيمة الجدية من قبل البنك المخصص لذلك.

هل يتم تحديد موعد الاسترداد جدية حجز أراضي مسكن؟

لم تقوم أي جهة معنية بالإعلان عن مواعيد استرداد جدية حجز أراضي مسكن، فيما أن الاسترداد يكون برغبة من قبل الشخص المتقدم، ويكون معظم دفع الجدية بداخل بنك الإسكان والتعمير أو أقرب فرع من الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.