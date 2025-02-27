سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 27 من شهر فبراير 2025

شهدت أسعار النحاس حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر فبراير 2025 داخل الأسواق والمحلات المعنية ببيع وشراء النحاس، فيما أن ذلك يتوقف على عمليات العرض والطلب، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو الواحد من النحاس، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر النحاس اليوم الخميس

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار النحاس اليوم الخميس، حيث إن أسعار النحاس زادت بنسبة بلغت لـ 15%، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلو النحاس الأحمر “الناعم” إلى 554 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو النحاس “الأصفر” نحو 200 جنيهًا.

نظير وصول سعر كيلو الأحمر خردة لـ 330 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن كيلو الأحمر الصامت بلغ نحو 548 جنيهًا للكيلو الواحد.

وعن سعر طن النحاس عالميًا فسجل نحو 9304 دولار أمريكي.

أسعار النحاس بالطن اليوم

أما عن أسعار النحاس بالطن وفقًا للتعاملات اليومية التي تُجرى عليها بشكل لحظي، بناءً على عمليات الصرف والطلب، حيث إن الأسعار تتأثر بزيادة الطلب، وذلك ضمن السياسات التجارية والتعريفات الجمركية بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، فإنها جاءت كما يلي:-