موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة في هذا الموعد

يهتم الكثير من المواطنين المستحقين للمعاشات بمعرفة الموعد المحدد لصرف معاشات شهر مارس المقبل 2025، حيث كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن صرف جميع المعاشات للمواطنين بداية من يوم السبت الموافق 1 مارس2025 من جميع البنوك علي مستوي الجمهورية، من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم أماكن صرف المعاشات إليكم التفاصيل.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بانه يتم صرف جميع المعاشات من جميع فروع ناصر الاجتماعي علي مستوي الجمهورية.

كما يمكنكم صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الألي من خلال إدخال بطاقة بنك ناصر الاجتماعي.

بالإضافة إلي جميع منافذ فروع شركة فوري.

جميع مكاتب البريد.

موعد صرف زيادة علي معاشات 2025

صرح وزير المالية بأنة يتم صرف زيادات علي معاشات المواطنين بنسبة تصل إلي 15%، حيث انه من المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر يوليو القادم 2025 طبقا للميزانية العامة الجديدة للدولة، أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأنه جاري الانتهاء من حزمة اجتماعية جديدة، يتم علي الفور عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أضاف بأنه تتضمن هذه الحزمة جانبين مهمين لجميع الأطراف منها جانب خاص بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات لجميع العاملين بالدولة، الجانب الأخر بتكافل وكرامة، اكد بأنه يتم تطبيق هذه الزيادات بداية من يوليو المقبل.