من بيتك كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 bankofkhartoum.com

يتساءل الكثير من المواطنين عن الرابط والخطوات الصحيحة لفتح حساب بنك الخرطوم، حيث أعلن البنك عن توفير تلك الخدمة إلكترونيًا لرفع المعاناة عن المواطنين وذلك بدلاً من التوجه إلى مقر الفرع والانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخدمات المصرفية المختلفة مثل تحويل الأموال وتتميز هذه الخدمة بأنها متاحة للمواطنين السودانيين سواء المقيمين داخل السودان أو المغتربين، بهدف تسهيل جميع المعاملات المصرفية لهم في هذا المقال، سنوضح لكم كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بخطوات واضحة وسهلة.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025

بالنسبة للخطوات الصحيحة اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 لإجراء المعاملات المصرفية مثل تحويل الأموال وغيرها، فهي تتمثل فيما يلي:

اولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

قم باختيار أيقونة “فتح حساب جديد” من القائمة الرئيسية.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، مثل الاسم بالكامل، الرقم القومي، ورقم الهاتف.

إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر، وشهادة السكن.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

النقر على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب.

تلقي رسالة نصية من البنك تؤكد نجاح العملية وتحمل رقم الحساب الجديد.

الشروط الخاصة بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

هناك بعض الشروط التي يجب ان يتم توافرها لفتح حساب بنك الخرطوم، ومن بينها: