بنك الخرطوم يفجر مفاجأة: إطلاق خدمة التحويل المصرفي بين البنوك عبر تطبيق بنكك لتسهيل المعاملات المالية داخل السودان

أعلن بنك الخرطوم في بيان رسمي يوم الأربعاء 26 فبراير عن إطلاق خدمة التحويل المصرفي بين البنوك، والتي أصبحت متاحة عبر تطبيق بنكك ووفقًا لما أوضحه البنك، فإن هذه الخدمة تتيح للعملاء إجراء عمليات التحويل المالي بسهولة باستخدام رقم الحساب المحلي (BBAN) أو عبر خدمة EBS Sudan، مما يسمح بإرسال واستقبال الأموال داخل السودان بطريقة أكثر سرعة وأمانًا.

إتاحة التحويل البنكي بين الحسابات الشخصية

أكد بنك الخرطوم أن خدمة التحويل البنكي بين الحسابات الشخصية أصبحت متوفرة لجميع العملاء، حيث يمكنهم تنفيذ عمليات التحويل عبر تطبيق بنكك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى تطبيق بنكك.

الانتقال إلى صفحة التحويلات.

اختيار نوع الحساب المراد التحويل إليه.

إدخال رقم الأيبان والتأكد من صحة البيانات.

إدخال المبلغ المراد تحويله.

الضغط على تأكيد الطلب لإتمام العملية بنجاح.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

أصبح بإمكان العملاء فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

النقر على خيار “تسجيل مستفيد جديد”.

تعبئة استمارة طلب فتح الحساب بالمعلومات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

الموافقة على سياسة الخصوصية الخاصة بالبنك.

الضغط على إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

خدمات مصرفية رقمية أكثر تطورًا

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود بنك الخرطوم لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتوفير حلول مالية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير القطاع المصرفي في السودان.