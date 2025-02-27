طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2025 أرقام المشاركة في المسابقة والفوز بالجوائز المالية

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من اكثر المسابقات التي يتم تقديم الكثير من الأسئلة المتنوعة والمختلفة من خلال الإجابة الصحيحة علي هذه الأسئلة يتمكن المتسابق الحصول علي العديد من الجوائز القيمة، تتكون هذه الأسئلة من عدة مراحل من خلال الإجابة علي مرحلة ما يمكنكم الصعود إلي المرحلة الأعلى كما يمكنكم الحصول علي جوائز باهظة الثمن، حددت إدارة برنامج مسابقة الحلم العديد من الشروط التي يجب أن تنطبق علي من يريد الاشتراك بهذه المسابقة والتي سنسردها لكم عبر السطور القادمة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 ولكن يجب أن تنطبق علي جميع الأشخاص الذين يريدون التسجيل بالمسابقة عدة شروط أساسية من أهمها:

يجب علي المتسابق أن يكون حاملا لاحدي الجنسيات العربية، كما يلزم أن يكون مقيم بها لسهولة التواصل معه عبر الأرقام المحددة لكل بلد عربية.

أن لا يقل عمر المتسابق عن 18 سنه وذلك لكي يكون مسؤول عن إرسال الإجابة دون الاستعانة بصديق ما.

أن لا يوجد بين المشترك بالمسابقة وبين احد القائمين علي هذه المسابقة صلة معرفة إطلاقا لضمان النزاهة والشفافية لطرح كافة الأسئلة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

أما عن الأرقام المخصصة لكافة الدول راغبي الاشتراك في المسابقة، وفقًا لما يأتي:-

يتاح للمقيمين بالمملكة العربية السعودية الاشتراك بمسابقة الحلم عبر هذا الرقم التالي 650444. للاشتراك من دولة مصر يمكنكم أيضا الاتصال من خلال هذه الأرقام التالية: 95458، 95450. الاشتراك من البحرين عبر الرقم التالي: 94000. من سوريا عبر الرقم 1555.

خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2025