سار لغير العاملين.. مواعيد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة لعام 2025

يبحث الكثير من الفئات المستحقة بمنحة العمالة الغير منتظمة عن الموعد المحدد لصرف رواتبهم، حيث يتم تقديمها لجميع الأشخاص الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل توفير حياة كريمة لهم، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي توفير كافة الاحتياجات لهؤلاء المواطنين حيث يتم رفعها إلي 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، التي من المؤكد بأنه يتم صرف العمالة الغير منتظمة من بداية شهر أبريل بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم حتي شهر يونيو القادم 2025، علما بأنه سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة في السطور الآتية.
ضوابط اللازمة للحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025
جاءت أبرز الشروط المعنية بطلب الإشتراك في هيئة منحة العمالة الغير منتظمة وفقًا لما يأتي:-
- يجب علي المواطن أن يكون مقيدا اسمه من قبل مديرية القوي العاملة.
- أن لا يقل عمر الشخص عن 20 سنه، لا يتجاوز سن 60 عام.
- أن لا يكون المواطن لدية أي سجلات تجارية مدونة باسمة.
- أن لا يكون مقيدا علي برامج الدعم الأخري المقدمة من قبل الحكومة.
مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة 6 منح طوال العام، علية فانه تم صرف المنحة الأولي في تاريخ 7 يناير 2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد والتي تم صرفها خلال شهر يناير.
- سيتم صرف المنحة الثانية في بداية شهر أبريل بمناسبة شهر رمضان المبارك.
- منحة عيد الفطر والتي من المؤكد بأن يتم صرفها في أواخر شهر رمضان الكريم،.
- بالإضافة إلي منحة عيد العمال والتي ستوافق بداية من شهر مايو.
- كما سيتم منحة عيد الأضحى.
- أخيرا منحة المولد النبوي الشريف.