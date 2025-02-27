سار لغير العاملين.. مواعيد صرف منحة العمالة الغير المنتظمة لعام 2025

يبحث الكثير من الفئات المستحقة بمنحة العمالة الغير منتظمة عن الموعد المحدد لصرف رواتبهم، حيث يتم تقديمها لجميع الأشخاص الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل توفير حياة كريمة لهم، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي توفير كافة الاحتياجات لهؤلاء المواطنين حيث يتم رفعها إلي 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه، التي من المؤكد بأنه يتم صرف العمالة الغير منتظمة من بداية شهر أبريل بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم حتي شهر يونيو القادم 2025، علما بأنه سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة في السطور الآتية.

ضوابط اللازمة للحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة 2025

جاءت أبرز الشروط المعنية بطلب الإشتراك في هيئة منحة العمالة الغير منتظمة وفقًا لما يأتي:-

يجب علي المواطن أن يكون مقيدا اسمه من قبل مديرية القوي العاملة.

أن لا يقل عمر الشخص عن 20 سنه، لا يتجاوز سن 60 عام.

أن لا يكون المواطن لدية أي سجلات تجارية مدونة باسمة.

أن لا يكون مقيدا علي برامج الدعم الأخري المقدمة من قبل الحكومة.

مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025