موعد صرف صرف مرتبات شهر مارس 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

يبحث العديد من المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات عن الموعد المحدد لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث كشف وزير المالية احمد كجوك بانه يتم إصدار قرار برفع الحد الأدنى للأجور وذلك بداية من يوليو القادم 2025، الذي سيتم رفع الأجور الحد الأدنى لتصل إلي 7000 جنيها، بالإضافة إلي الكثير من التساؤلات من قبل بعض الأشخاص بمعرفة الموعد المحدد بصرف رواتب شهر مارس 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 20125

كشفت وزارة المالية عن أنه يتم صرف المرتبات لجميع المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي بداية من 23 مارس ولمدة 5 أيام متتالية من جميع البنوك، وأماكن الصراف الآلي، حيث إن عمليات الصرف تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تم تطبيقها في الوقت الحالي، فضلاً عن أن رفع الأجور لشهر مارس كان يخص القطاع الخاص فقط دون غيرهم.

موعد تطبيق زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والخاص 2025

يتم تطبيق زيادة رواتب الأشخاص العاملين بالقطاع الخاص بداية من 1 مارس 2025 لتصل الحد الأدنى للأجور من 6000 إلي 7000 جنيها، بالإضافة إلي انه يتم جميع اتخاذ القرارات بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والذي يتم صرفه بداية من شهر يوليو القادم 2025، حتى أن وزارة المالية ستقوم بالإعلان عن جدول المرتبات بالزيادات الجديدة التي تم سيتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء، حتى يتمكن كافة الموظفين من التعرف على رواتبهم بعد إدخال الزيادات.